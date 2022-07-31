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Van'da gerçekleştirilen "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi

31.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da gerçekleştirilen "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi

Van'da teknoloji, medikal, çevre ve enerji alanlarında geliştirilen projelerin tanıtıldığı "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi.

Van İş Geliştirme Merkezince (İŞGEM), Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyonu (IFIA), İslam Ülkeleri Arası Bilim ve Teknoloji Parkları Ağı (INSTP) ve Van Teknokent tarafından yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen programa, Kanada, İran, Hollanda, Lübnan, ABD gibi ülkeler ile Türkiye'den çok sayıda girişimci katıldı.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde 2 gün süren zirve, proje sunumlarının yapılmasıyla tamamlandı.

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Selçuk, AA muhabirine, Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesine, 14 ülkeden 300 katılımcının başvurduğunu söyledi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu 47 proje sahibini kente davet ettiklerini aktaran Selçuk, şöyle konuştu:

"Zirvenin birinci gününde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, TÜBİTAK, DAKA ve Teknokent'in panelistleri ile Türkiye'deki yatırımcıların desteklenmesinin yolları anlatıldı. Daha sonra sunumlara geçildi. Gelen misafirlerimiz projelerini anlatma imkanı buldu. Yaptığımız zirvenin sonuçlarını iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyoruz. Misafirlerimiz şehir merkezini ve Akdamar Adası'nı gezecek. Hem ülkemiz hem de Van'ımız için hayırlı olsun."

Van'da gerçekleştirilen "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi

Van'da gerçekleştirilen "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi

Van'da gerçekleştirilen "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi

Van'da gerçekleştirilen "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi

Van'da gerçekleştirilen "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi

Van'da gerçekleştirilen "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi

Van'da gerçekleştirilen "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi

Van'da gerçekleştirilen "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" sona erdi

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