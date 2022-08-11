YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

11.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Evlatlarımıza kavuşana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Evlatlarımız için buradayız. Şeyma'mı HDP ile PKK'dan alacağım. HDP'yi, PKK'yı bitirmeye geldik. Evlatlarımızı versinler. Ciğerimi yakanların yüzü gülmesin, canımı yakanların canı yansın inşallah. İki cihanda ellerim yakalarında. Dağdaki tüm çocuklara sesliyorum. Gelin devletimize, güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu katillere neden inanıyorlar, neden güveniyorlar?"

Annelerden Saliha Mert ise oğlunun PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini dile getiren Mert, "2005 yılında oğlumu İstanbul'da kandırıp dağa götürdüler. HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Onlar müzik çalıyor. Kararlıyız. HDP'nin kapısına mühür vurmadan, bitirmeden durmayacağız çünkü onlar ciğerlerimizi yaktılar, evlatlarımızı çaldılar. HDP bitmeden annelerin isyanı bitmeyecek." diye konuştu.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
oturma eylemi hdp

Van Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:10
Öğle
12:17
İkindi
16:05
Akşam
19:14
Yatsı
20:41

Van Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Dolunay Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Onay Eczanesi
Ipekyolu
Merve Eczanesi
Edremit
Şura Eczanesi
Tusba
Büyük Eczane Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.