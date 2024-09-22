Yabani Rüya öldü mü? Simay Barlas diziden ayrıldı... Son sahne sosyal medyayı salladı

Yabani'nin Rüya'sı yeni sezonun ilk bölümü ardından gündeme gelmişti. "Yabani dizisinde Rüya öldü mü? Simay Barlas diziden ayrıldı mı?" soruları merak ediliyordu. Yabani son bölümde Simay Barlas adından söz ettirdi.

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Rojbin Erden'in oyuncu kadrosunda olduğu Yabani dizisinde Simay Barlas'ın hayat verdiği Rüya karakteri ölerek diziye veda etti.

Yabani son bölümde Rüya'nın ölüm sahnesi ve Simay Barlas'ın performansı sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada Simay Barlas'a dair yorumlar dikkat çekti.

ESKİ SEVGİLİDEN VEDA MESAJI

Dizide Yaman ve Rüya karakterlerine hayat veren ve gerçek hayatta sevgili olup ayrılan Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas adından söz ettirdi. Simay Barlas'ın vedasının ardından hem eski sevgilisi hem de dizideki partneri Halit Özgür Sarı "Sen benim karşılaştığım en iyi insan, oynadığım en iyi oyunculardan birisin. Seninle oynamak ne büyük onurdu benim için... Önünde parlayan kariyerinin tadını çıkar. Hakkın ödenmez. İyi ki!!!" mesajını paylaşmıştı.