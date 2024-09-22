MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yabani Rüya öldü mü? Simay Barlas diziden ayrıldı... Son sahne sosyal medyayı salladı

Yabani Rüya öldü mü? Simay Barlas diziden ayrıldı... Son sahne sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.09.2024 07:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabani dizisinde rol alan Simay Barlas Rüya karakteriyle dikkat çekiyordu. "Yabani dizisinde Rüya öldü mü?" merak edilirken dizinin son bölümünde Simay Barlas'ın oyunculuğu sosyal medyayı salladı.

Yabani'nin Rüya'sı yeni sezonun ilk bölümü ardından gündeme gelmişti. "Yabani dizisinde Rüya öldü mü? Simay Barlas diziden ayrıldı mı?" soruları merak ediliyordu. Yabani son bölümde Simay Barlas adından söz ettirdi.

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Rojbin Erden'in oyuncu kadrosunda olduğu Yabani dizisinde Simay Barlas'ın hayat verdiği Rüya karakteri ölerek diziye veda etti.

Yabani son bölümde Rüya'nın ölüm sahnesi ve Simay Barlas'ın performansı sosyal medyayı salladı.

GYBQBYxXsAAaHHE

Sosyal medyada Simay Barlas'a dair yorumlar dikkat çekti.

ESKİ SEVGİLİDEN VEDA MESAJI

Dizide Yaman ve Rüya karakterlerine hayat veren ve gerçek hayatta sevgili olup ayrılan Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas adından söz ettirdi. Simay Barlas'ın vedasının ardından hem eski sevgilisi hem de dizideki partneri Halit Özgür Sarı "Sen benim karşılaştığım en iyi insan, oynadığım en iyi oyunculardan birisin. Seninle oynamak ne büyük onurdu benim için... Önünde parlayan kariyerinin tadını çıkar. Hakkın ödenmez. İyi ki!!!" mesajını paylaşmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

SİMAY BARLAS DİZİDEN AYRILDI MI?

Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas yabani dizisi
En Çok Okunan Haberler
Mourinho Okan Buruk'a kızdı, basın toplantısına katılmayarak stadı terk etti

Mourinho Okan Buruk'a kızdı, basın toplantısına katılmayarak stadı terk etti

Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar! "Salakça ama..."

Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar! "Salakça ama..."

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

ÖZEL | RTÜK Başkanı Şahin: Youtube'da rezaletin bini bir para!

ÖZEL | RTÜK Başkanı Şahin: Youtube'da rezaletin bini bir para!

Dzeko'dan takım arkadaşlarına serzeniş!

Dzeko'dan takım arkadaşlarına serzeniş!

Evleniyor mu? Yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu

Evleniyor mu? Yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.