Yasmin Erbil sevgilisi Survivor Poyraz'ı özledi! Aşk pozlarıyla Sevgililer Günü göndermesi

Yasmin Erbil aşk hayatına dair konuşurken "Çok fazla kıskancım, onun da etrafa karşı dikkat etmesini beklerim. Babamın tam zıttı, sosyal kelebek... Ben onu çok sevmiyorum erkek arkadaşım da herkesle iyi anlaşıyor ama bu bir sınırı aşmıyor babamda o bir sınırı aşıyor. O da çok kıskanç, kıyafetime bile karıştığı oluyor" demişti.