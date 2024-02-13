Yasmin Erbil sevgilisi Survivor Poyraz'ı özledi! Aşk pozlarıyla Sevgililer Günü göndermesi

Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil paylaşımılarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken bir isim. Erbil bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.
Erbil, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla nedeniyle sosyal medya hesabından Survivor'a giden sevgilisi Yiğit Poyraz'la anılarını paylaşarak sevgisini gösterdi.
Yasmin Erbil sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz ile fotoğraflarını paylaşarak "14 Şubat geliyor. Dominik'e selamlar' notunu düştü.
Erbil daha sonra da sevgilisiyle sarmaş dolaş hallerini paylaşarak Yiğit Poyraz'a olan sevgisini bir kez daha gösterdi.
Yasmin Erbil Survivor Poyraz ile spor salonunda tanıştıklarını söylemişti. Erbil "O beni tavladı, ben onu Survivor'dayken çok beğeniyordum aklımda vardı" ifadelerini kullanmıştı.
Yasmin Erbil aşk hayatına dair konuşurken "Çok fazla kıskancım, onun da etrafa karşı dikkat etmesini beklerim. Babamın tam zıttı, sosyal kelebek... Ben onu çok sevmiyorum erkek arkadaşım da herkesle iyi anlaşıyor ama bu bir sınırı aşmıyor babamda o bir sınırı aşıyor. O da çok kıskanç, kıyafetime bile karıştığı oluyor" demişti.