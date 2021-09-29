Yeni James Bond filminin galasına kraliyet ailesi damga vurdu! Kate Middleton'un elbisesi kafa karışıklığı yarattı

Yeni James Bond filmine dün gece İngiltere’de görkemli bir gala düzenlendi. 25. James Bond filmi olan No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) aynı zamanda Daniel Craig’in son kez 007’yi canlandırdığı film olma özelliğini taşıyor.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU GALA

Başrollerini Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch’in paylaştığı 25. James Bond filmi No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) için gösterişli bir gala gecesi gerçekleşti.

Daniel Craig, efsane İngiliz ajan 007 James Bond’u bu filmle birlikte son kez canlandırmış oldu.

Filmin senaristleri arasında Neal Purvis, Robert Wade ve Cary Joji Fukunaga’nın yanısıra Phoebe Waller-Bridge de yer alıyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Royal Albert Hall’da gerçekleşen gösterişli gala gecesine kraliyet üyeleri Prens William, Kate Middleton, Prens Charles ve Düşes Camilla da katıldı.