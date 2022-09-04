Yıldız isim Jorge Jesus'u adeta çıldırttı! Taraftarlar şaştı kaldı...

Süper Lig'de heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 5. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler'in golleri yeni transferler Joao Pedro ve Joshua King'den gelirken, Sarı Kanarya 3 puanı cebine koyarak puanını 10'a yükseltti.

ISINMAYA GÖNDERDİ VE...

Karşılaşmada birçok dikkat çeken enstantane yaşanırken karşılaşmanın ikinci yarısının oynandığı esnada Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, kulübedeki isimleri ısınmaları için kenara gönderdi.

ÇILGINA DÖNDÜ!

Tam da bu esnada oldukça sinirli tavırlar sergilediği gözlenen Portekizli hocanın ısınmaya gönderdiği isimlerden olan Lincoln Henrique'ye oldukça sert bir şekilde bağırdığı ve oyuncusunu daha iyi ısınması yönünde sert bir dille uyardığı görüldü. Öte yandan Jesus, 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahaya sürdü.

TARAFTARLAR ŞAŞTI KALDI!

Bu anları fark eden tribündeki bazı taraftarlar olayı ilgiyle izleyip telefonları ile kaydederken yaşanan bu durum sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Bazı taraftarlar Jesus için "Tam bir yüzbaşı" ifadelerini kullanırken, bazı taraftarlar "Futbolun Obradovic'i" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)