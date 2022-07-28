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Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

28.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun Belediyesince, Peyniryemez köyündeki Çadır Höyük kazı alanında, "Çocuklarla Geçmişe Yolculuk" adlı arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, arkeologlar tarafından öğrencilere kazı çalışmaları ile kazılarda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 30 öğrenci, daha sonra arkeologlarla birlikte kazı yaptı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, burada yaptığı konuşmada, çocuklarda tarih bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Çocukların teknoloji odaklı büyüdüklerini, geçmişlerini sadece kitaplardan okuyarak veya izledikleri filmlerden öğrendiklerini belirten Ekinci, "Biz istedik ki çocuklarımız tarihi yerinde görsünler, tarihe dokunsunlar, keşfetsinler. Toprak altındaki eserlere ulaşmalarının mümkün olmayacağını bilerek, önceden öğrencilerin bulmaları için bölgeye görevliler eşliğinde testi, fener, bakır takılar, geçmişi anımsatacak objeler gömdük ve çocuklarımız kendi emekleri ile bu objeleri buldu. Çok güzel bir gün geçirdik. Çocuklarımız için de verimli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Ekinci, Çadır Höyük'ün kentin önemli tarihi yerlerinden biri olduğuna değinerek, buradan çıkarılan eserlerin Yozgat Müzesi'nde sergilendiğini sözlerine ekledi.

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

Yozgat'ta çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

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