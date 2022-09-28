EDİRNE (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisi açıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, YTB ile Edirne'de çok daha kalıcı, uzun vadeli, hayırlı işlere hep birlikte imza atacakları bir dönemi başlattıklarını belirtti.

Türkiye'nin son 20 yılında katettiği paradigma değişimi, bölgede yaşanan gelişmeler ve sağlanan ilerlemelerin çok önemli olduğunu ifade eden Kırbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşları, YTB, Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilerin müthiş bir özveri ortaya koyduğunu belirtti.

Kırbıyık, Türkiye'nin yurt dışında yaptığı atılımları ve katettiği yolun faydalarını yakın coğrafyada hep birlikte yaşadıklarını aktardı.

Edirne'de çok sayıda uluslararası öğrencinin de eğitim aldığını belirten Kırbıyık, Balkan coğrafyasından Edirne'ye olan ilginin her geçen gün arttığını vurguladı.

YTB'nin Edirne'de olmasının kent açısından önemine vurgu yapan Vali Kırbıyık, "Edirne ile YTB'nin bir arada olması çok önemli. Önemli olan bundan sonrası, güzel başlıyoruz. İnşallah güzel gidecek çalışmalar da yapmamız lazım. Burada hep birlikte kenetlenerek güzel işler yapacağımız, hayırlı işler yapacağımız bir dönem olacağını düşünüyorum. Burada biz, gerek Edirne Valiliği olarak, gerek yine üniversitemizin çok önemli katkıları olacaktır." dedi.

- "Vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz"

YTB Başkanı Abdullah Eren de YTB'nin Edirne Koordinasyon Ofisi'ni açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YTB olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlara, soydaş akraba topluluklara ve uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler yürüttüklerini hatırlatan Eren, YTB'nin ortaya çıkmasının büyük bir stratejinin parçası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde dış politikada bir paradigma değişimi anlamında atılım yaptığını anlatan Eren, bu süreçte büyük bir devlet, küresel bir aktör olabilmek için belli alanları boş bırakmamak gerektiğini öğrendiklerini kaydetti.

YTB olarak Erdoğan'ın çizdiği vizyon çerçevesinde "Nerede bir vatandaşımız varsa oradayız" şiarıyla çalışmaya gayret ettiklerini anlatan Eren, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. İnsan odaklı bir yaklaşım içerisinde onların yanında olduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Edirne bizim için çok önemli." dedi.

Eren, yurt dışından vatandaşların Türkiye'ye geldiğinde onlara ilk "hoş geldiniz" diyen, giderlerken de "hoşça kalın" diyen şehrin Edirne olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın bu yolculuklarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Biz Balkanlar'a yönelik yürüttüğümüz faaliyetleri de yürütürken hep biraz daha fiziki olarak daha yakın olalım istedik. Hem de biliyoruz ki Edirne bir Balkan şehri olması nedeniyle Balkanlar'dan çok sayıda Türk ve akraba toplulukları çok sık gidip geliyor. Üniversitede çok sayıda öğrenci var. Kültürel olarak da Balkanlar'ın başkenti diyebileceğimiz bir şehir Edirne. Böyle bir şehirde YTB'nin olmasında fayda var diye düşündük. Balkan coğrafyasıyla Edirne ofisimiz üzerinden inşallah hep birlikte çok daha verimli bir şekilde iş birliği yapmak istiyoruz. Bir de uluslararası öğrenci burslandırıyoruz. Şu an Türkiye'de 16 bin uluslararası öğrencimiz var. Dünyanın her ülkesinden öğrencimiz var. Edirne'de de çok ciddi öğrenci hareketliliği olduğunu düşünürsek bu kardeşlerimize daha yakından temas etmek için Edirne'de olmamız gerektiğine çok daha fazla kani olduk."

Eren, Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla sadece Türkiye için değil yakın coğrafyası için de bir istikrar unsuru olduğunu, bunun da en başında Balkanlar'ın geldiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından YTB Edirne Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, YTB Edirne Temsilcisi Fatih Ot, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya'dan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve YTB yetkilileri katıldı.