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Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final Kayserispor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12.05.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının ne zaman oynanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Demir Grup Sivasspor, 2-1 yendiği yarı final karşılaşmasının rövanşında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükselmeyi başardı. Kırmızı beyazlılar, Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final Kayserispor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor Sivasspor maçının tarihi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Kayserispor ile Sivasspor ile İstanbul Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final Kayserispor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Sivasspor maçına ilişkin detaylar haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor ile Sivasspor Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak.
2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde oynanan yarı final ikinci maçları sonucunda Trabzonspor'u yenen Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u eleyen Demir Grup Sivasspor ile finalde kozlarını paylaşacak.

KAYSERİSPOR SİVASSPOR FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KAYSERİSPOR SİVASSPOR FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

KAYSERİSPOR SİVASSPOR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

KAYSERİSPOR SİVASSPOR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak seyredilebiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor Sivasspor
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