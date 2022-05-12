Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Kayserispor ile Sivasspor ile İstanbul Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final Kayserispor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Sivasspor maçına ilişkin detaylar haberimizde...