Gani Müjde ile Belma Canciğer çiftinin kızı Ecesu Müjde büyüdü! Son görüntüsü şaşırttı

Snob Magazin'in haberine göre; Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', 'Pis Yedili', 'Kaygısızlar', 'Kahpe Bizans' ve 'Ruhsar' başta olmak üzere çok sayıda başarılı projenin senaristliğini üstlenen Gani Müjde'nin kızı Ecesu Müjde'nin son hali sosyal medyayı salladı. Gani Müjde ile Belma Canciğer'in 2000 yılında gerçekleşen evliliğinden dünyaya gelen Ecesu Müjde artık genç bir kız oldu. 19 yaşında olan Ecesu Müjde'nin son görüntüsü ve bikinili pozları sosyal medyayı salladı.

Ünlülerin çocukları

Ebru Gündeş ve kızı Alara

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno (14)

Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı

Murat Övüç ve oğlu.

Teoman ve kızı Zeyno Teoman ve kızı Zeyno

Pınar Aylin - Maya Pınar Aylin - Maya

Asuman Dabak ve oğlu Tuğberk Dabak

Asuman Dabak ve oğlu Tuğberk Dabak

Nursel Ergin ve kızı

Nursel Ergin ve kızı

Arzu Yanardağ ve kızı Alara Maya Serter

Ömür Gedik ve kızı Tayga Gedik

Tayga Gedik

Ebru Gündeş ve kızı Alara Zarrab

Selen Görgüzel ve kızı İlknaz

Songül Karlı ve oğlu Efe...

Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin

Tarık Emir Tekin de “Selçuk abi ile muhteşem bir işe imza attık” diye konuştu. Tarık Emir Tekin, kız arkadaşını annesiyle tanıştırdı.

Kerimcan Kamal ile evli olan Doğa Rutkay temmuz ayında anne olmuş ve ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i dünyaya getirmişti. Rutkay çocuklarının fotoğraflarını ilk kez paylaşıp fotoğrafın altına şu notu düştü:

Günaydın! Hava bulutlu ama bizde üç aydır hiç görmediğimiz bir güneş açıyor. Ruhumuzda kırlangıçlar uçuyor. Her yerde pembe mor salkımlar uyandığımız andan itibaren! Bülbüller tepemizde geziyor öte öte... Fena aşık olduk herhalde... Bugün üç ayımız bitti. Şükürle, sağlıkla, sevgiyle, merhametle, temiz vicdanlarla evlat yetiştiriyoruz... Sevginize iyi dileklerinize, sokakta çevirip “ikizler nasıl “ deyişlerinize , en başından beri bizi koruyup kollayan dualarınıza kocaman sevgiyle...

Emine Ün zaman zaman Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile çektiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Ün, bu pozunu da "Nazar değmesin kurabiyeme" notuyla paylaşmıştı.

2009 doğumlu olan Rodin şu an 10 yaşında.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin Erdoğan çiftinin tek oğlu.

O genç adam Yeşilçam'a damgasını vuran efsane oyuncu Sadri Alışık ile eşi Çolpan Alışık'ın torunu. Ünlü çiftin oğlu Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl'ün evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları.

Bir zamanların çocuk oyuncusuydu. Henüz 12 yaşındayken Türkiye'nin en uzun süre yayında kalan dizilerinden birinde çocuk oyuncuydu. Tam 13 yıl boyunca da öyle kaldı.Dizi bittikten sonra bir ara sesi soluğu çıkmadı. O arada okulunu bitirdiğini iş kurduğunu sonra da evlendiğini duyduk. Aradan geçen zamanda eşinden boşansa da bir gün minik kızını elinden tutup gezdirirken gördük. Yani sözün özü bir zamanların küçük oyuncusu şimdi 40 yaşında üstelik "yakın gözlüğü" takan bir baba.

Bizimkiler dizisinin Ali'sbi Atılay Uluışık, çocuk oyuncu olarak tanındığı ekranın uzağında olsa da dizinin tutkunları onun hayatını takip ediyor. Uluışık, şimdi bir iş adamı ve kızını büyütüyor.

Uluışık, Bizimkiler'de rol almaya başladığında henüz 12 yaşındaydı. Dizinin kadrosundaki en küçük oyuncuydu.

Kelimenin tam anlamıyla da kameralar karşısında büyüdü.

Reese Witherspoon'un kızı kendisine kopyası kadar benziyor.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.

Mustafa Uğurlu ve oğlu Yunus.

Nilgün Belgün kızları ve torunları ile.

Rasim Öztekin'in kızı Pelin.

Mehmet ve Yeliz Okur ile çocukları.

Mazhar Alanson'ın oğlu Hilmi

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ve kızı Esra.

Çağla Kubat ve kızı Selin

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.

Işıl Yücesoy ile kızı Meneviş

Başar oğlu Umut ile.

Oya Başar ve Kızı Zeynep

Seda Sayan ve Oğulcan.

Selami Şahin ile oğlu lider.

Selçuk Yöntem ve kızı Iraz

Şevket Çoruh ve eski eşi Günay Karaca'nın Gülenay adında bir kızı var.

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir

Büyük oğlu Engin Can

Sibel Turnagöl ve oğlu Sadri Alışık

Vahide Perçin ve kızı Alize.

İşte ünlüler ve boyları kendilerini aşmış çocukları.

Cüneyt Arkın ile oğulları Kaan ve Murat.

Çelik, Buket Saygı’yla evliliğinden olan oğlu Ata ile birlikte Ata Demirer’in BKM’deki gösterisini izlemeye gitti.

13 yaşındaki Ata muhabirlerden çekinip apar topar tiyatro salonuna kaçınca, Çelik “Oğlum kameraları sevmiyor, fobisi var. Ben de üstüne gitmiyorum” dedi. İsmail BAYRAK

Mazhar Alanson ve oğlu.

Sibel Turnagöl ve Kerem Alışık'ın oğlu Sadri.

Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı

Altan Gördüm ve kızı Alize

Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dila.

Belkıs Akkale ve oğlu Doğancan

Cem Özer kızı Cemre ve oğlu Osman Nejat

Ceylan ve kızı Melodi

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğlu Ardahan artık delikanlı oldu.

Cihan Ünal'ın kızları Irmak (solda) ve Yağmur.

Cüneyt arkın iki oğlu Murat ve Kaan ile.

Demet Akbağ ve oğlu Ali.

Deniz Uğur büyük oğlu Engin Deniz ile.

Emel Acar ve oğlu Erem Can

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe.

Hakan Peker ve oğlu Burak

Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep, Türkiye'nin en ünlü Instagram kullanıcılarından biri.

Hande Yener ve oğlu Çağıl.