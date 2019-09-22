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Garry Rodrigues: En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2019 17:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, yaşadığı sakatlık sonrası en kısa zamanda dönmek için her şeyiyle çabalayacağını söyledi.

Garry Rodrigues: En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği müsabakanın 41. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası yerini Emre Belözoğlu’na bırakan Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Dün yaşadığı talihsiz sakatlığın kendisini bir süre sahalardan uzak tutacağını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Bu süreçte iyi giden bir takımdan ayrı kalmak her futbolcu için zordur. Gerçekten çok talihsiz ve çok üzücü. Destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleri için herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım" ifadelerine yer verdi.

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Garry Rodrigues Fenerbahçe Galatasaray

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