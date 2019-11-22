Garry Rodrigues transferi FIFA'lık oldu! 4 dönem transfer yasağı gelebilir

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'a ödenmesi gereken 5 milyon Euro bedelindeki taksitleri tamamlayamayan Al-Ittihad kulübü, FIFA'dan uyarı aldı.
Sarı kırmızılılara ödenmesi gereken miktarın kısa süre içerisinde verilmemesi durumunda 2 ile 4 transfer dönemi ceza alınabileceği kaydedildi.
Öte yandan transfer konusunda kısa bir yanıt veren Al Ittihad'ın Başkanı Mohammed Al-Fayez, "Şu anda yeni transferler hakkında konuşmanın sırası değil. Mevcut takımın sonuna kadar arkasındayız" sözlerini kullandı.
Galatasaray'dan Al-Ittihad Cidde'ye 9 milyon Euro bedelle transfer olan Garry Rodrigues, burada çıktığı 11 maçta 1 gol 2 asistle oynamıştı. (Sporx)
Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?
Muslera'dan kavga yorumu
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!
ABD'den Mesut Özil'e destek
Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!
Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!
Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı
Maradona'dan flaş Pochettino açıklaması!
Cengiz Ünder İspanya yolcusu!
Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor
Ünlü yorumcu canlı yayında fenalaştı
''Maçtan önce mutluydum!''
Denizli'den Trabzonspor'a çelme!
Yılmaz Vural, PSG'de
Okuyucu Yorumları 1 yorum