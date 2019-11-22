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Garry Rodrigues transferi FIFA'lık oldu! 4 dönem transfer yasağı gelebilir

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.11.2019 18:03 | Son Güncelleme

Sezon başında Al Ittihad'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues'in Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a gidişi FIFA'lık oldu. FIFA, Al Ittihad'a 4 dönem transfer yasağı cezası verebilir.

Garry Rodrigues transferi FIFA'lık oldu! 4 dönem transfer yasağı gelebilir

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'a ödenmesi gereken 5 milyon Euro bedelindeki taksitleri tamamlayamayan Al-Ittihad kulübü, FIFA'dan uyarı aldı.

4 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

Sarı kırmızılılara ödenmesi gereken miktarın kısa süre içerisinde verilmemesi durumunda 2 ile 4 transfer dönemi ceza alınabileceği kaydedildi.

Öte yandan transfer konusunda kısa bir yanıt veren Al Ittihad'ın Başkanı Mohammed Al-Fayez, "Şu anda yeni transferler hakkında konuşmanın sırası değil. Mevcut takımın sonuna kadar arkasındayız" sözlerini kullandı.

Galatasaray'dan Al-Ittihad Cidde'ye 9 milyon Euro bedelle transfer olan Garry Rodrigues, burada çıktığı 11 maçta 1 gol 2 asistle oynamıştı. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Garry Rodrigues Galatasaray Fenerbahçe al ittihad fifa

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