Gattuso, İtalya Milli Takımı'nın başına geçiyor...

İtalya’nın, Luciano Spaletti'yi göndermesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso getirildi. Milan, Napoli, Valencia, Marsilya gibi takımları çalıştıran Gattuso son olarak Hajduk Split'te görev alırken, Hırvat takımı ile sezonu tamamlayıp İtalya Milli takımı ile anlaştı.

HAJDUK SPLİT’LE AVRUPAYA KATILIM HAKKI KAZANDI…

Teknik direktör Gennaro Gattuso, son çalıştırdığı Hajduk Split takımını Hırvatistan Liginde 3. Yaparak Konferans Ligi’ne katılım hakkı kazanmıştı. Ligde çıktığı 36 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.