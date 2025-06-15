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Gattuso, İtalya Milli Takımı'nın başına geçiyor...

İtalya Milli takımı, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso’nun getirildiğini açıkladı.

Gattuso, İtalya Milli Takımı'nın başına geçiyor...
Burak Kavuncu

İtalya’nın, Luciano Spaletti'yi göndermesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso getirildi. Milan, Napoli, Valencia, Marsilya gibi takımları çalıştıran Gattuso son olarak Hajduk Split'te görev alırken, Hırvat takımı ile sezonu tamamlayıp İtalya Milli takımı ile anlaştı.

HAJDUK SPLİT’LE AVRUPAYA KATILIM HAKKI KAZANDI…

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Teknik direktör Gennaro Gattuso, son çalıştırdığı Hajduk Split takımını Hırvatistan Liginde 3. Yaparak Konferans Ligi’ne katılım hakkı kazanmıştı. Ligde çıktığı 36 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Hajduk Split Valencia İtalya Milan Marsilya milli takım napoli
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