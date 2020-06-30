GAÜN Türkiye’nin akreditasyon yapabilecek 11 üniversitesi arasında

YÖK Kalite Kurulu, Gaziantep Üniversitesi’ni kurumsal akreditasyon yapabilecek 11 üniversite arasına aldı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN’ün bir yandan eğitimde kaliteyi yükseltirken, diğer yandan da kurumsal akreditasyon anlamında önemli başarılara imza attığını belirterek, “YÖK’ün engelli üniversiteler değerlendirmesindeki son başarımız, YÖK Kalite Kurulu’nun Gaziantep Üniversitesi’ni kurumsal akreditasyon yapabilecek 11 üniversite arasına alması, dünyanın saygın değerlendirme kuruluşları THE, CRUW, US.News değerlendirmelerindeki yükselişimiz, üniversitemizin başarısının göstergelerinden birkaçı” dedi.

“11 üniversiteden birisiyiz”

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde, ilk kez kurumsal akreditasyon yapabilecek, altyapısı güçlü üniversiteleri açıkladığını ve Türkiye’deki üniversitelerden 11’inin 2020 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Gaziantep Üniversitesi de güçlü altyapısıyla, bu listeye girme başarısını gösterdi. YÖK Kalite Kurulu, bu 11 üniversitenin Kurumsal Akreditasyon Programı’na (KAP) alınmasıyla ilgili kararını, üniversiteler için yıllık hazırlanan Kurum İç Değerlendirme raporları ile 2015 yılından bu yana takip edilen Kurumsal Bilgiler, Kalite Güvence, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı ve Yönetim kategorilerinde hazırlanan göstergelerin incelenmesi neticesinde karar verdi” şeklinde konuştu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesindeyiz

Gaziantep Üniversitesi’nin dünyanın referans kabul ettiği değerlendirme kuruluşlarının derecelendirme listesindeki yerinin giderek yükseldiğini de vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN’ün teknolojik başarılarının da devam ettiğini belirterek, “Bu yıl Gaziantep’te yapılacak olan TEKNOFEST 2020’ye 175 üniversiteden 11 bin 898 öğrenci başvuruda bulundu. Gaziantep Üniversitesi 394 öğrenci katılımı ile TEKNOFEST 2020’de en fazla katılımda bulunan üniversiteler arasında 3. sıraya yerleşmeyi başardı. Bu Gaziantep Üniversitesi’nin güçlü teknolojik altyapısının bir göstergesidir. Üniversite olarak eğitimdeki başarı çıtamızı da giderek yükseltiyoruz. Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2020 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasını açıkladı. Dünyadaki 50 yaşından daha genç olan üniversitelerin başarılarına göre değerlendirildiği sıralamada, Gaziantep Üniversitesi 400 bandında, üst sıralarda yer almayı başardı. Yine, Dünya Üniversiteler Sıralama Merkezi’nin (CWUR) listesine önceki yıllarda hiç giremeyen üniversitemiz, son iki yılda listeye girdi. Üniversitemiz, listeye girebilen Türk üniversiteleri arasında 2019’da 15. Sırayken, 2020’de 2 basamak yükselip 13. Sırada yer alma başarısını gösterdi. U.S.News’in dünyanın en iyi bin üniversitesi listesindeki yerini koruyan Gaziantep Üniversitesi, bu sıralamalarındaki Türkiye’nin en iyi 12. üniversitesi olma başarısını da elde etmektedir” ifadelerini kullandı.

Engelsiz üniversite başarısı

Yüksek Öğretim Kurumu’nun geçtiğimiz hafta Engelsiz Üniversite 2020’ye girmeyi başaran üniversiteleri ilan ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Üniversitemiz YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Mekanda Erişim, Eğitimde Erişim, Sosyo-Kültürel Alanda Erişim ve Engelsiz Program Nişanları dallarında yapılan değerlendirmede farklı kategorilerde ödüller elde etti. Tıp, Diş Hekimliği, Mimarlık, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve Hukuk Fakültesi ve Merkez Kampüsümüz 2020 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Dalı’nda Turuncu Bayrak kazandı. Sosyo Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Kategorisi’nde ise, Merkez Kampüsümüz Mavi Bayrak Ödülü’ne layık görüldü. Fen Edebiyat ve Hukuk Fakültesi Türk Dili Programı’nın Engelsiz Program Nişanı’nda Yeşil Bayrak aldı” dedi. Gaziantep Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi’ne ek olarak YÖK’e bağlı faaliyette bulunacak ikinci Teknolojik Transfer Ofisi’ni kurdu. Birçok üniversitede bir tane bile TTO yokken, Türkiye’nin ikinci Teknoloji ve Transfer Ofisi’ne sahip olan tek üniversitesi olan Gaziantep Üniversitesi, burada biyomedikal alanda faaliyetlere ağırlık verecek. Türkiye’nin milli ve yerli teknoloji hamlesine kanser tanı ve tedavisinde kullanılacak ilaç üretimi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 32 milyon TL destek alarak çalışmalarını sürdüren Gaziantep Üniversitesi’nde son olarak da Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bingül ve ekibi, TÜBİTAK’ın 1005 Projesi çerçevesinde desteklediği LED Projektör Merceği ve Tasarım Projesi’ni tamamladı. Bilim dünyasında ses getiren bu projeyle, ucuz ve uzun ömürlü ışık kaynağı olan LED’in aydınlatma sektöründe çok fazla kullanılmasıyla, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığımı büyük ölçüde azalacak” ifadelerine yer verdi.

Uzaktan eğitimimiz alkışlık

Gaziantep Üniversitesi’nin güçlü altyapısıyla Pandemi döneminde sorunsuz bir eğitim ve sınav süreci geçirdiğini de sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemine 40 binin üzerinde öğrenci kayıtlı. Pandemi sürecinde online olarak günde yaklaşık bin 500 ders yapıldı. Vize-final sınavları da sistem aracılığıyla yapılarak öğrencilerin Pandemi sürecinde mağdur olmalarının önüne geçilerek, dönemi tamamlamaları sağlandı. Final sınavlarının yapıldığı hafta boyunca sistemde yaklaşık 50 bin oturum ve bir milyon sayfa görüntülemesi gerçekleşti. Sistem üzerinden yapılan final sınavlarına toplam 115 bin 39 öğrencinin katılımı sağlandı” diye konuştu.

