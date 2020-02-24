YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GAÜN’de Türkçe söz varlığı projesi toplantısı

GAÜN’de Türkçe söz varlığı projesi toplantısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin Gaziantep’teki okullarda uygulama süreciyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.

GAÜN’de Türkçe söz varlığı projesi toplantısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin Gaziantep’teki okullarda uygulama süreciyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Özmantar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Bardakçı ve Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt, Milli Eğitim Bakanlığı’nca projenin Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinden sorumlu koordinatörü olarak görevlendirilen Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu katıldı. Gaziantep genelinde örneklem olarak seçilen okullarda projenin sağlıklı bir şekilde uygulanması için yol haritasının değerlendirildiği, Koordinatör Doç. Dr. Kadir Kaan Büyükikiz’in uygulama süreciyle ilgili bilgileri aktardığı toplantı kapsamında, GAÜN ile Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğinin önemi vurgulanarak organizasyon sürecinin detayları belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un büyük önem verdiği Türkçe Söz Varlığı Projesi ile bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin yazılı söz varlığı üzerinde derlem çalışması yapılarak, sıklık listelerinin oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda örneklemde yer alan Gaziantep ilinde proje çerçevesinde yürütülecek çalışmalar GAÜN Eğitim Fakültesi nezdinde Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülecek.
Proje ile ilk, orta ve lise düzeyinde eğitimi devam eden öğrencilerin yazılı dile dayalı olarak kullandıkları sözcüklerin belirlenerek sınıflandırılması, sıklık listelerinin oluşturulması ve yapay zeka uygulamaları aracılığıyla dil bilimsel çözümlemelerinin yapılması amaçlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı! İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Denizli’den İdlib’e 7 tırlık yardım konvoyu yola çıktı

Denizli’den İdlib’e 7 tırlık yardım konvoyu yola çıktı

İstanbul’da fırtına uyarısı

İstanbul’da fırtına uyarısı

Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
12:49
İkindi
15:55
Akşam
18:25
Yatsı
19:40

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Ferda Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Nur Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Zer Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Çınarlı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.