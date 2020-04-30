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GAÜN’den Covid-19 ilaç çalışması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Patojenlerden arındırılmış İmmün Plazma Yöntemi’nin COVİD 19 tedavisi için önemli bir alternatif yöntem olduğunu Türk kamuoyu ile ilk kez paylaşan, ardından da Türkiye’deki tek örneği olan bu sistemi hasta yoğunluğu nedeniyle Kızılay’ın Ankara ve İstanbul’daki kan merkezlerine kurarak çalışmalara başlayan Gaziantep Üniversitesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı.

Patojenlerden arındırılmış İmmün Plazma Yöntemi’nin COVİD 19 tedavisi için önemli bir alternatif yöntem olduğunu Türk kamuoyu ile ilk kez paylaşan, ardından da Türkiye’deki tek örneği olan bu sistemi hasta yoğunluğu nedeniyle Kızılay’ın Ankara ve İstanbul’daki kan merkezlerine kurarak çalışmalara başlayan Gaziantep Üniversitesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı. GAÜN Teknopark bünyesinde faaliyetlerde bulunan geniş bir ekip, Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri alarak Türkiye’de COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar için ilk biyoeşdeğerlik çalışmasını başlattı.
Konuyla ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabı twitterden takipçileriyle paylaşan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi’nin Farmagen IKU Merkezi ve Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-GE Merkezi ortaklığı ile başlattığı çalışmayla, COVID19 tedavisinde hastaların kullanabilmesi için yurt dışından ithal edilen ilacın, yerli ve milli eşdeğerini (muadil) geliştirilerek piyasaya verilebileceğini açıkladı. Bu ilacın klinik biyoeşdeğerlik çalışmasının GAÜN Teknopark firmalarından olan Farmagen tarafından yapılacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, daha sonra şu bilgileri paylaştı: “Söz konusu etken madde günümüzde Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş Covid-19 hastalığının tedavisinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Biyoyararlanım ve Biyo eşdeğerliliğe ilişkin çalışmalarımız, Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayıyla, Proje Sorumlusu GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muradiye Nacak ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu ile birlikte geniş bir proje ekibi tarafından, özel tüm koruyucu önlemler de alınarak çalışmalarına başladı. Gaziantep Üniversitesi Teknopark bu kritik dönemde, Yerli İlaç Sanayisi’nin çözüm ortağı olarak bizleri gururlandırmış olup bu kritik salgın günlerinde çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.”
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, COVİD-19 tedavisinde kullanılan ve ülkemizde milli üretim için biyoeşdeğerlik çalışmaları yapmak üzere yasal izin süreçleri devam eden birkaç ilaç daha olduğunu ve bu süreçler tamamlandıkça kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladığı açıklamasında, “Kritik salgın günlerinde yerli ilaç sanayisine ve milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak bu çalışmalarından dolayı başta akademisyenlerimiz olmak üzere Teknopark firmamıza, ortak paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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