Gazeteci İbrahim ve Haluk Söylemez’in acı günü

Çorum Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Söylemez’in kardeşi, Haber Müdürü Haluk Söylemez’in ağabeyi Hacı Mustafa Söylemez hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hacı Mustafa Söylemez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Söylemez’incenazesi sabah saatlerinde hastaneden alınarak Ulu Cami’ye getirildi. Söylemez, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Kesin Karar Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat, Yayla Haber İmtiyaz Sahibi Hacı Odabaş, Kesin Karar Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk Söylemez, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Söylemez ailesi katıldı.

