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Gaziantep Basketbol'un gözü play-off'larda

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.03.2020 11:51 | Son Güncelleme

Başantrenör Nenad Markovic: - "Bundan sonraki haftalarda tüm enerjimizi play-off'lara kalabilmek için harcayacağız"

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, bundan sonraki haftalarda tüm enerjilerini play-off'lara kalabilmek için harcayacaklarını söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her geçen hafta daha iyi performans ortaya koyduklarını dile getirdi.

Bu yüzden yükselen bir grafik ortaya koymaya başladıklarını ifade eden Markovic, "Bundan sonraki haftalarda tüm enerjimizi play-off'lara kalabilmek için harcayacağız. Ümit ediyorum sezon sonunda kentimizi ve takımızı hak ettiği noktaya ulaştırırız." dedi.

Metehan Akyel ve İsmail Cem Ulusoy'un sakatlığının bulunduğunu aktaran Markovic, maçlarda tam kadro olabilmeleri halinde yüksek rotasyonla daha iyi mücadele edebileceklerini ve iç saha maçlarında da taraftar desteğiyle hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerini kaydetti.

21. haftanın sonunda 29 puana ulaşan Gaziantep Basketbol, 9 Mart Pazartesi günü Anadolu Efes'e konuk olacak.

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Basketbol Gaziantep Basketbol ING Basketbol Süper Ligi Nenad Markovic

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