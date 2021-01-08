Gaziantep coğrafi işarette Türkiye’ye öncülük ediyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in toplam 37 coğrafi işaretli ürünle Türkiye’ye öncülük ettiğini belirterek, "Geçmişin birer emaneti olarak gördüğümüz bu değerlerimizi coğrafi işaretle koruma altına alarak, en özgün halleriyle gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antalya Ticaret Borsası ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde online düzenlenen ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur? Programının konuğu oldu.

Gürsel Cingöz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan konuşmacı olarak katıldı. Gaziantep’in tescilli coğrafi işaretleri, geleneksel mutfak lezzetleri ve bu ürünlere marka değerli kazandırılmasına yönelik sürdürülen çalışmaların konuşulduğu programda GTB Başkanı Akıncı, Türkiye’de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan borsa unvanına sahip GTB’nin bu alandaki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Gaziantep’in, değerlerine ortak akılla sahip çıkan, birlikte kararlar alarak birlikte adımlar atan bir şehir olduğuna vurgu yapan Akıncı, ‘Biz istişare kültürünü ve birlikte yol almayı en büyük başarı olarak gören bir şehiriz. Geleneksel ürünlerimizin coğrafi işaretle taçlandırılması noktasında Gaziantep Valimiz Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in öncülüğünde hep birlikte tam bir uyum ve iş birliği içerisinde hareket etmekteyiz. Gaziantep Modelinin benimsendiği bu faaliyetlerde hepimizin ortak paydası yine Gaziantep Ürünü hangi kurumun tescillediğinden ziyade bu ürünün gerçek sahibi olan Gaziantep adına tescillenmesi bizim için önemli. Bu anlayış içerisinde yol aldığımız için bugün şehrimiz 37 tescilli ürünle Türkiye’de ilk sıra yer almakta. Amacımız bu sayıyı daha da artırmak ve çok daha ileri noktalara taşımak” dedi.

GTB tarafından 2017 yılından bu yana sürdürülen tescil çalışmalarında 14 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili aldıklarını, 7 ürün için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunduklarını anımsatan Akıncı, Gaziantep mutfağında ayrıcalıklı bir yeri olan Antep Lahmacunu için de Avrupa Birliğine (AB) tescil başvurusu yaptıklarını söyledi. Gaziantep mutfağının, aynı topraklarda yaşamış kadim medeniyetlerin yeme-içme kültürlerinin bir sofrada harmanlanmasıyla oluşan zengin bir evrensel değer olduğuna dikkat çeken Akıncı, tescil çalışmalarındaki temel gayelerinin bu ürünleri koruma altına alarak, marka değeri kazandırmak ve en özgün halleriyle gelecek nesillerine taşımak olduğunu ifade etti.

Akıncı, coğrafi işaret tescilinin ticari piyasalarda sağladığı avantajın son yıllarda daha net bir şekilde görüldüğünü belirterek, “günümüzde artık şehirlerin birbiriyle yarışır konuma geldiğini ve bu tatlı rekabette marka değerlerini ön plana çıkarmayı başaran kentlerin bir adım daha fazla öne çıktık" diye konuştu.



