SPOR
  4. Gaziantep FK, Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

Gaziantep FK, Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gaziantep FK, Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

AYRINTILAR BİRAZDAN

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Süper Lig ekibinde ayrılık!Süper Lig ekibinde ayrılık!
Gaziantep'te hedef "nokta transferler"Gaziantep'te hedef "nokta transferler"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK alanyaspor Haydar Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Beşiktaş'ta Avcı krizi

Beşiktaş'ta Avcı krizi

Yıldız isim, G.Saray'ı açıkladı!

Yıldız isim, G.Saray'ı açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gaziantep FK’da Marius Sumudica şoku

Gaziantep FK’da Marius Sumudica şoku

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep FK, Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

Alanya'dan G.Antep'e gitti

Gaziantep FK’da Yuri Lodygin ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibinde ayrılık!

Gaziantep FK'de hedef "nokta transferler"

Gaziantep'te hedef "nokta transferler"

Gaziantep FK’da Marius Sumudica şoku

Gaziantep FK’da Marius Sumudica şoku

Gaziantep FK Teknik direktörü Sumudica hastaneye kaldırıldı

Süper Lig ekibinin hocası hastaneye kaldırıldı!

Gaziantep FK'de Sumudica transfer istiyor

Sumudica 4 transfer istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.