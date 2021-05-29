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Gaziantep FK'da üç futbolcu ile yollar ayrıldı

29.05.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Futbol Kulübü, Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep FK'da üç futbolcu ile yollar ayrıldı

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına start verdi. Erol Bulut'un raporu sonrası kadroda düşünülmeyen Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayırıldığı açıklandı.

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Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Gaziantep ekibinde iki sezon forma giyen Junior Morais, toplam 53 resmi maça çıkarken, bu maçlarda 2 asist yapma başarısı gösterdi. Gaziantep FK'da bir buçuk sezon forma giyen Andre Sousa ise 40 maçta forma giyerek 2 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Roderick Miranda da 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında formasını giydiği Gaziantep ekibinde 13 resmi maçta görev alırken, gol ya da asist katkısı veremedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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