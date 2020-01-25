Gaziantep FK'den Portekizli orta saha transferi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Portekizli orta saha Andre Sousa ile anlaşmaya vardığını açıkladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.
9 Temmuz 1990 tarihinde Portekiz'in Lisboa şehrinde dünyaya gelen Sousa, futbola Sporting Lizbon alt yapısında başladı. 1.81 cm boyundaki orta saha oyuncusu, Belenenses ve Sporting Gijon gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde 260 resmi müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, 16 gol atıp 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
Portekizli bu sezon Belenenses forması ile 13 maça çıktı. Andre Sousa takımına 1 gollük katkı sağladı.
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