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Gaziantep FK deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti! Antep ekibi Erol Bulut'suz çıktığı ilk mücadeleden galibiyetle ayrıldı

28.01.2023 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. tek golün atıldığı mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Gaziantep FK olurken, Antep ekibi Erol Bulut ile yaşanan ayrılığın ardından çıktığı ilk mücadeleden galibiyetle ayrılarak 9 maçlık kazanma hasretine son verdi.

Gaziantep FK deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti! Antep ekibi Erol Bulut'suz çıktığı ilk mücadeleden galibiyetle ayrıldı

Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Konyaspor'u deplasmanda deviren Başkent ekibi, mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılırken, konuk ekip Gaziantep FK 3 puanın sahibi oldu.

EROL BULUT SONRASI GALİBİYET!

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Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Gaziantep FK 9 maçlık galibiyet hasretini sona erdirirken, Antep ekibinin golleri karşılaşmanın 47. dakikasında Papy Djilobodji ve 90+7'de Figueiredo'dan geldi.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 22'ye yükseltti, Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.

Başkent temsilcisi 22. haftayı BAY geçerken, Gaziantep FK sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

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