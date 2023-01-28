Gaziantep FK deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti! Antep ekibi Erol Bulut'suz çıktığı ilk mücadeleden galibiyetle ayrıldı

Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Konyaspor'u deplasmanda deviren Başkent ekibi, mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılırken, konuk ekip Gaziantep FK 3 puanın sahibi oldu.
Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Gaziantep FK 9 maçlık galibiyet hasretini sona erdirirken, Antep ekibinin golleri karşılaşmanın 47. dakikasında Papy Djilobodji ve 90+7'de Figueiredo'dan geldi.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 22'ye yükseltti, Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.
Başkent temsilcisi 22. haftayı BAY geçerken, Gaziantep FK sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.