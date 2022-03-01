YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK galibiyeti unuttu

Gaziantep FK galibiyeti unuttu

01.03.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK galibiyeti unuttu

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyet elde edemedi.

Ligin 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep temsilcisi, maçı 2-0 kaybetti.

Ligin 26. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan kırmızı-siyahlı ekip, bu maçtan 3-0 yenilgiyle ayrıldı ve evindeki yenilmezlik serisi son buldu.

Bu maçtan 3 gün sonra, ligin 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan maçta, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 0-0 kalan Güneydoğu temsilcisi, ligin 27. haftasında ise İzmir ekibi Altay'a 3-2 yenildi.

Gaziantep FK, son 4 maçtan 1 puan çıkarabildi.

- Gaziantep FK zorlu viraja giriyor

Gaziantep ekibi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile 3 Mart Perşembe günü karşılaşacak.

Ligin 28. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak olan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile mücadele edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
Diyarbakır'da su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybettiDiyarbakır'da su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybetti
Bolu'da 2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulunduBolu'da 2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
12:48
İkindi
15:59
Akşam
18:31
Yatsı
19:45
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Herkesin aklında aynı soru: Öksürük neden geçmiyor

Herkesin aklında aynı soru: Öksürük neden geçmiyor

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu!

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu!

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.