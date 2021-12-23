Gaziantep FK, iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, bu sezon sahasında 23 puan toplamayı başardı.
Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle 25 puana ulaşan kırmızı-siyahlılar, iç saha performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sahasındaki bu sezon oynadığı 9 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep ekibi, bu maçlardan 7 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.
Bu performansıyla iç sahada 23 puanla toplayan Gaziantep FK, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0'yı, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerken Giresunspor'la 1-1, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.
Taraftarı önündeki 9 maçta rakip kalelere 18 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.
Gaziantep FK, 9 deplasman karşılaşmasında ise yalnızca 2 puan toplayabildi.
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