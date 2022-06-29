Gaziantep FK, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak

GAZİANTEP (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Romanya'nın FC Hermannstadt takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Bolu'da bulunan kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

İkinci antrenmanı akşam saatlerinde gerçekleştirecek olan Gaziantep temsilcisi, yarın 16:30'da Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



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