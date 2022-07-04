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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

04.07.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik hazırlıklar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip yarın Azerbaycan temsilcisi Qabala ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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