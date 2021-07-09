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Gaziantep, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak

09.07.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep ile TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor yarın hazırlık maçında karşılaşacak.

Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını İstanbulspor'a karşı gerçekleştirecek.

Bolu Karaçayır Tesisleri'nde yapılacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

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Gaziantep İstanbulspor

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