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Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

16.03.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

İstanbul ve Gaziantep'te 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve tefecilik" suçlarından 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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