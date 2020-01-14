Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep'te 6, Kahramanmaraş'ta 8 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca ve 15 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

