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  4. Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep'te 6, Kahramanmaraş'ta 8 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca ve 15 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep Gözaltı Kahramanmaraş Operasyon Uyuşturucu

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