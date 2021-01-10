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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

10.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Gaziantep'te kentin işlek noktalarında kısıtlamaya büyük oranda uyuldu. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürdü.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceledi.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

- Adıyaman

Adıyaman'da kısıtlama dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim gerçekleştirirken, belediye ekipleri ise çalışmalar yaptı.

- Kahramanmaraş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler sessiz kalırken güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Malatya ve Kilis'te de kısıtlama dolayısıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

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