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Gaziantep’in tarihi sokaklarında normalleşme hareketliliği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte Gaziantep’in tarihi ve kültürel sokaklarında da hareketlilik başladı.Türkiye genelinde korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreci turizm sektöründe de etkilerini göstermeye başladı.

Korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte Gaziantep’in tarihi ve kültürel sokaklarında da hareketlilik başladı.
Türkiye genelinde korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreci turizm sektöründe de etkilerini göstermeye başladı. Ülke genelinde, 1 Haziran tarihi itibariyle başlayan normalleşme ile birlikte pek çok kısıtlama kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından tarihi ve kültürüyle dikkat çeken, Türkiye’nin ilk gastronomi kenti olan Gaziantep’te hareketlilik başladı. Şehirler arası yolculuk ve uçuş kısıtlamalarının da sona ermesiyle kentteki yerli turist sayısı da artarken, özellikle Zincirli Bedesten, Bakırcılar Çarşısı, Kalealtı, Almacı Pazarı ve Arasa Meydanı gibi noktalardaki hareketlilik en çok esnafın yüzünü güldürdü.

"Normalleşme süreci işlerimizi arttırdı"
Kentte, tarihi Zincirli Bedesten yakınlarında yemenicilik yapan Ebru Kalemci, normalleşme sürecinin ardından işlerinde düzelme yaşandığını vurgulayarak, “Korona virüs salgını nedeniyle birkaç aydır ister istemez kapalıydık. Salgının ardından başlayan normalleşme süreciyle beraber ufak ufak işlerimiz hareketlenmeye başladı. Büyük bir artış yok ama küçük küçük artışlarla bu yoğunluğun devamı gelecektir. O yüzden normalleşme sürecine geçtiğimiz için mutluyuz” diye konuştu.

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