Gaziantepli ustanın "minder tatlısı" tescillendi

Mesleğine farklılık katmaya çalıştığını ve sürekli arayış içerisinde olduğunu ifade eden Süzerer, "Çok şehir gezdim, yurt dışına gittim. Hep aynı lezzetleri gördüm. Ben bir farklılık yapmalıyım dedim. Hem şehri çağrıştıran hem lezzetli olan bir şey tasarlamaya çalıştım. Minder kentte kullanılan bir eşya. Ben de bunu tatlıya uyguladım." dedi.

Kenan Süzerer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatlıcılığın dedesinden babasına ondan da kendisine geçtiğini belirtti.

Süzerer, halka tatlısı hamurundan elde ettiği lezzeti, minder şeklini vererek kızarttıktan sonra iki kat arasına kaymak ve muz bıraktıktan sonra üzerini fıstıkla kaplayıp servis ediyor.

Halka, lokma ve tulumba tatlısının her yerde bulunduğunu anlatan Süzerer, alışılmışın dışına çıkarak insanlara farklı alternatifler sunmak istediğine dikkati çekti.

Süzerer, gastronomi şehrine yeni bir lezzet kazandırmanın mutluluğunu yaşadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Burası gastronomi şehri ve farklı lezzetler lazım. Şehri ön plana çıkartmak gerekir. Bu yüzden minder tatlısının tescilini aldık. Yurt içinde ve dışında bayilik vermek istiyoruz. Kalitemizi bozmamak için patent başvurusu yaptık. Yeni lezzetlerle insanların damaklarına hitap etmek istiyorum. Bunu da başardığıma inanıyorum. Halka tatlısının hamurundan yapıyoruz. Kaymak, fıstık var. Dondurmalı da yapıyorum. O da çok beğenildi. Hafif bir tatlı olduğu için herkesin hoşuna gidiyor. Bütün malzemeler doğal."

- "Sosyal medyadan görerek geliyorlar"

Gelen müşterilerin büyük çoğunluğunun şehir dışından olduğunu dile getiren Süzerer, "Sosyal medyada aktif olduğumuz için büyük ilgi var. Çok fazla turist geliyor. Buraya gelen misafirlerimiz de diğer kişilere gelmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Beğendiklerini söylüyorlar." diye konuştu.

Müşterilerden Nihat Yılmaz da tatlıcıya ikinci kez geldiğini belirterek, "Minder tatlısı farklı olmuş. Çok lezzetli. İyi bir girişimcilik örneği. İnsanlara gelmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka beğeneceklerdir." dedi.

