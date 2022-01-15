YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

15.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 10. kattaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Şehitkamil İlçesi Merveşehir Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katında bulunan dairenin penceresinden düşen Ahmet E. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi:
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Ocak Pazar

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
12:45
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:04
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.