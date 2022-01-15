Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 10. kattaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Şehitkamil İlçesi Merveşehir Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katında bulunan dairenin penceresinden düşen Ahmet E. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



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