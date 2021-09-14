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Gaziantep'te 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

14.09.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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