Gaziantep’te 2 bin kasaba korona eğitimi verilecek

Gaziantep’te Kurban Bayramı öncesi 2 bin kasaba korona virüs eğitimi verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Kantinciler Odası Başkanı Ali Şefik Alkurt, Gaziantep Kasaplar ve Celepciler Odası Başkanı Eyyup Maydanozoğlu’nun katılımıyla ‘Fıstık Gibi’ Projesi Protokolü imza töreni düzenlendi.

Proje kapsamda 2 bin kasap çalışanına ve 700 okul kantini işletmesine eğitim verilecek. Başkan Şahin, imzalanan protokolün Türkiye’de bir ilk niteliği taşıdığını belirterek, Kurban bayramı öncesi kasaplara verilecek eğitimin öneminin yüksek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir koordinasyonun sonucunda bugün burada olduklarını hatırlatarak, “Pandemi kurulunda çıkan kararlar önümüzde. Merkezi yönetim tarafından yayınlanan genelgelerimiz var. Kurban bayramına doğru gidiyoruz. Mübarek bayramımızın dinimize, medeniyetimize ve inancımıza uygun şekilde gerçekleştiriyoruz ancak salgın döneminde bayramımıza eğitimlerimizle katkı sağlamak amacındayız. Pandemiyle birlikte yayınlanan genelgeler gereğince yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler belirlendi. Hijyen Eğitici Eğitimlerine kasaplar ile kantinleri de dahil ediyoruz. Bunu kuaförler ve restoranlar için hali hazırda yapıyoruz. Şimdi bu çalışmamıza kasapları ve kantinleri de ekledik. Gastronomi şehriyiz. Bu yüzden şehrimize yakışır şekilde davranmalıyız. Çok hassas bir dönem. Şehrimiz çok önemli bir sınavdan geçiyor. Kurban bayramına giderken kasaplarla yapacağımız bu çalışma, bizi güçlendirecek. Bütün kasaplarımızın bu eğitimlere gelmelerini istirham ediyorum. Eğitim şart, her konuda kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Kurban bayramının hassasiyetini hep birlikte yöneteceğiz. Şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Pandemiye karşı gerçekleştirdiğimiz eğitimlere önderlik etmeyi sürdürüyoruz. Bu eğitim sadece Kurban bayramına yönelik olmayacak. Daha uzun soluklu düşünüyoruz. Bu güzel et borsasını açan şehirde kasaplarımızın sertifikalı kasap olmaları çok önemli. Halk eğitimden sertifika verilen bir çalışma var. Biz şimdi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile bir araya gelip konuşacağız. Sertifikası olmayan kasaplarımızı da bu sertifika programına alacağız” dedi.

Kantinin gündelik hayattaki öneminin yüksek olduğuna dikkati çeken Başkan Fatma Şahin, “Kantin deyip geçmeyeceksin. Çocuk sağlığı, aile sağlığı, okul sağlığı, toplum sağlığının ana damarı, merkezi. Başkanımız seçildiği andan itibaren vizyonuyla bu güzel projelerde yanımızda, dayanışma içinde oldu. Pandemi ile birlikte daha hassas olacağız. Okullar açılmadan önce bütün kurumlarımız ve odalarımızla çocuk merkezli, çocuk dostu sağlıklı kentlerde, sağlıklı ortamlarda eğitim almasıyla ilgili yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Bu eğitim seferberliğimizi kantincilerimizle birlikte devam edeceğiz. Kantinde dikkat edilmesi gereken hususlar, tesiste yapılması gerekenler, çalışanların nasıl hizmet vereceği ile ilgili eğitimler bir program dahilinde 700 kantinciye verilecek. Daha sağlıklı kantinler, daha sağlıklı çocuklar daha sağlıklı aileler daha sağlıklı bir kent için el ele veriyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Kasaplar ve Celepciler Odası Başkanı Eyyup Maydanozoğlu, Pandemiye karşı verilecek hijyen eğitim serüvenlerini başlattıklarını ifade ederek, şehir genelindeki bütün işletmelerin bu eğitimlere katılmaları ricasında bulundu.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ise kasaplara yönelik gerçekleştirilmesi hedeflenen eğitimler için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Gaziantep Kantinciler Odası Başkanı Ali Şefik Alkurt, COVİD-19 sürecinde eğitim imkanını sunan Başkan Fatma Şahin’e teşekkürlerini ileterek, sözlerini şöyle tamamladı: Bizler bu sağlık eğitimlerine katılarak, geleceğimiz çocuklara daha iyi hizmet için bu projede olacağız.”

