YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 2 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te 2 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.06.2020 15:39 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 2 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gasp ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göllüce ve 8 Şubat mahallelerindeki gasp ve hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlılar M.Ç. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:36

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Baran Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Güney Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz

Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.