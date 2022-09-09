Gaziantep'te 500 bin liralık ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde bir adresten 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının M.E.A olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlının adresinde yapılan aramada ele geçirilen ziynet eşyalarının bir kısmı sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz