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Gaziantep'te 7 suçtan aranan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.06.2020 18:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 7 suçtan aranan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 suçtan suçtan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahla kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak, bulundurmak, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü ve tutuklunun kaçması olmak üzere 7 dosyadan aranan ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.N.S'nin Kurbanbaba Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla R.N.S'yi adresinde yakaladı.

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