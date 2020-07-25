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Gaziantep’te aranan 80 şüpheli şahıs yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 80 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 93 şüpheliye de işlem yapıldı.

Gaziantep’te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 80 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 93 şüpheliye de işlem yapıldı. Uygulama kapsamında çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme de ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan huzur güven uygulamasında aranan 80 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 93 şüpheliye de işlem yapıldı. Uygulama kapsamında çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme de ele geçirildi. Uygulama kapsamında 18 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 19 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 46 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme de ele geçirildi
Denetimler sırasında yapılan aramalarda ise 78 gram uyuşturucu madde, 8 kök hint keneviri, 347 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet ruhsatsız silah, 521 adet fişek, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 116 adet kartuş, 1 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı motosiklet, bir miktar çalıntı para, 1 adet kapkaç konusu cep telefonu, 1 adet suça konu araç, 3 adet suça konu cep telefonu, FETÖ silahlı terör örgütü elebaşına ait 2 adet yasaklı yayın, kaynağı açıklanamayan yüklü miktarda para, bazı dijital materyaller, kantin ihalesine fesat karıştırılmasına ait evrak ve senetler ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

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