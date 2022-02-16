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Gaziantep'te atıl durumdaki 11 katlı otel binası yıkılacak

16.02.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te atıl durumdaki 11 katlı otel binası yıkılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde yer alan ve dün zemin katında çökmelerin yaşandığı atıl haldeki 11 katlı bina yıkılacak.

Mücahitler Mahallesi'nde, geçmişte otel olarak hizmet veren ve şu anda boş olan binanın, tehlike oluşturduğu için yıkımına karar verildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski otelin yıkılmasıyla ilgili devam eden süreç sonuçlandı. Metruk bina, Valiliğimizin kararıyla Şehitkamil Belediyesi tarafında yıkılacaktır." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Belma Bebikmeşe, AA muhabirine, birçok kez atıl binayla ilgili şikayette bulunduğunu, çocuklarını okula götürüp getirirken duvarların üzerlerine yıkılacağı endişesi taşıdığını, buranın yıkımından memnuniyet duyacağını belirtti.

Esnaflardan Zafer Sermeci ise yaklaşık 4 yıldan beri atıl durumda olan binanın çevresinde insanların, işletmelerin olduğunu belirterek, "Halk ve esnaf olarak büyük tedirginlik içerisindeyiz. Burayı madde bağımlıları mekan yapmış. Yıkılma kararı alınması güzel oldu, pis görünümü de ortadan kalkar." dedi.

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