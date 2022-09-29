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Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

29.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Ocaklar Mahallesi'nde dün gece Müslüm Kurt, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Gaziantep bıçaklı saldırı ölüm

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