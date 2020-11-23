Gaziantep’te çevreci yatırımlarla temiz yarınlar hedefliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda bulunan Mekanik Biyolojik Atık Ayırma Tesisi’ni ve Bağlarbaşı’ndaki Güneş Enerji Santrali’ne ziyaret etti.

Yapılan son çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fatma Şahin, alınacak koruyucu tedbirlerle karbondioksit salınımının azalmasıyla temiz havanın artmasını amaçladıklarını, Gazi şehrin havasını, suyunu, toprağını koruyarak vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Şahin, gelecek nesillere “sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız” anlayışından hareketle faaliyetlerine yön verildiğini belirterek, “İçinde bulunduğu Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nın ömrünü yüzde 10 arttıracak, ilk aşamada toplam atık işleme kapasitesinin yıllık 100 bin ton olacağı tesiste, yapacağı işlemlerle karbondioksit salınımı azaltarak havanın kirlenmesi engellenecek. Tesis, toplanan atıkların tamamen otomatik sistemlerle ayrıştırılıp biyolojik atıklar enerji üretimine, atıktan üretilmiş olarak tabir edilen malzemelerle çimento sektörüne yakıt olarak verilecek” dedi.

Pandemi sonrası yeni oluşacak dünyanın kodlarını iyi bir şekilde okunması gerektiğinin altını çizen Başkan Fatma Şahin, “Bana göre pandemi bir sonuç. Bizim çevre projelerini çok iyi tamamlamamız gerekiyor. En önemli şey küresel ısınmanın engellenmesi. Bu yeni kurulan tesis ile şehrin sağlığı, ekonomisi ve çevre için bütün dünyaya ve Türkiye’ye örnek bir proje olacak. İçerisinde hem mekanik hem de biyolojik ayrıştırma var. Daha da önemlisi şu anda havayı kirleten karbondioksit salınımı azaltılacak. Bizim haftalardır devam ettirdiğimiz ‘Yeşil Nesiller Huzurlu Şehirler’ projemiz var. Dolayısıyla karbondioksit salınımını azaltıp oksijen miktarını artırmak amacıyla önemli projelerimizi sürdürebilir kılmaktayız. Hava kalitesini şehrimizde artırıyoruz. Koruyucu önleyici tedbirler eşliğinde temiz havanın artmasını amaçlıyoruz. Böylelikle insan sağlığını da korumayı amaç ediniyoruz. Koronavirüs bir sonuçtur. Çevreyi kirletici unsurları azaltacak çalışmalarımızla yolumuza devam edeceğiz. Mekanik Biyolojik Atık Ayırma Tesisi bu doğrultudan hareketle vücut bulan bir projemiz. 10 milyon dolarlık bir proje. Türkiye’ye örnek büyük bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Bu mesele bir çevre, Gaziantep’in havasını temiz havaya dönüştürme, insanımızı koruma meselesi” İfadelerin kullandı.

Başkan Şahin, Güneş Enerjisi Santrali’nde ki inceleme sonrası yürütülen projelerin önce sağlık sonra ekonomik faydaları olacağını hatırlatarak, “Milletvekilliği dönemimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve enerji bakanıyla birlikte yenilenebilir enerji üzerine toplantılarımız olmuştu. Pandemi ile birlikte gördük ki bizim yaptığımız bu iş daha stratejik bir öneme sahip oldu. İhtiyacımız olan enerjiyi kendi şehrimizde üreteceğimiz bir yapının altlığı konumunda bulunuyor bu tesis. Bunun yanı sıra fosil yakıtları karbondioksit salınımı yaparken havayı kirletiyor. Bu yenilenebilir enerji kaynağı ile de temiz havayı temin etmiş olacağız. Dolayısıyla toprağı, suyu, havayı koruyarak da insanımızın sağlıklı bir ömür geçirmesine ön ayak olacağız” diye konuştu.

