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  4. Gaziantep’te çiftçi eğitimleri devam ediyor

Gaziantep’te çiftçi eğitimleri devam ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Oğuzeli İlçesi’nde çiftçilere “Meyve ağaçlarında gübreleme ve tarla sürümü” eğitimi verildi.Büyükşehir Belediyesi, çiftçi ve üreticiye verdiği desteğe devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Oğuzeli İlçesi’nde çiftçilere “Meyve ağaçlarında gübreleme ve tarla sürümü” eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi, çiftçi ve üreticiye verdiği desteğe devam ediyor. Bu kapsamda tarımsal zenginliğiyle ön plana çıkan Oğuzeli İlçesi ve bağlı köylerde bulunan çiftçilere, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce meyve ağaçlarının gübrelemesi, tarla sürümüne yönelik eğitim verdi. Oğuzeli Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen eğitimde özellikle antep fıstığı, zeytin, nar ve bağ alanlarında, gübre çeşitleri, taban gübrelemesi, tarla sürümü, yabani otların faydalı kullanımı ve yapılan hatalara değinildi. 200 çiftçinin katıldığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Ürünler ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Kurban Nedret tarafından verilen eğitim yaklaşık iki saat sürdü.
Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, üretimde eğitimin artık elzem olduğunu belirterek, “Oğuzeli ilçemize ve bunlara bağlı köylerdeki bütün çiftçilerimize bu eğitimi vereceğiz. Yetkililer ve çiftçiler tarafından en büyük eksikliğin gübreleme ve tarla sürümleri hakkında büyük eksikliklerin olduğu bildirildi. Bizde Tarım İl Müdürlüğü ve Oğuzeli Tarım ilçe Müdürlüğü tarafından ziraat odalarıyla birlikte bu eğitim verildi. Faydalı ve etkili olduğu söylenildi. Ayrıca eğitim sonunda bunu belgeleyerek sertifikalar dağıtıldı. Hangi konuda eğitim istenilirse Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Ziraat Mühendisi Kurban Nedret ise, çiftçiler için daha birçok eğitim gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Gaziantepli çiftçilerin en büyük hataları yağmur döneminde gübre kullanımı yanlışları. Her gübrenin farklı kullanımı, dönemleri vardır. Eğer biz bu detayları öğrenirsek üretim maliyeti düşer ve maksimum fayda sağlanır. Çiftçilerimize tavsiyem tarım kuruluşlarına müracaat ederek yapacakları işlere yön vermeleridir. Bizlerin görevimiz yanlış işlerin düzeltilmesidir" şeklinde konuştu.
Oğuzeli’nde çiftçilik yapan Mehmet Kaya, eğitimlerin faydasına dikkat çekerek, "Fıstık, zeytin, nar ve mısır yetiştiriciliği yapıyorum. Büyükşehir ve görevlilere teşekkür ediyorum. Gübreleme ve toprağı işleme konusunda hayli tecrübesizliğimizi gidermiş olduk, bunlardan neticeler çıkardık. Toprağı işlerken dereye doğru sürünce toprağın kaydığını söylediler. bu eğitimler sayesinde eğime göre sürümü yapmayı ve suyu depolamayı öğrendim" diye konuştu.

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