YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

15.06.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Eymen Ahmed (34), Şahinbey ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir bağ evinde çalışırken elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmed, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmed'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın ilk Antep fıstığı yetiştiricisi altınla ödüllendirildiYılın ilk Antep fıstığı yetiştiricisi altınla ödüllendirildi
Sağlık Bakanlığı Muğla'daki doktor ve uzman çavuş arasında yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdiSağlık Bakanlığı Muğla'daki doktor ve uzman çavuş arasında yaşanan olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:37
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.