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Gaziantep'te engelliler, Beykent Üniversitesi Rektörü Murat Ferman hakkında suç duyurusunda bulundu

17.05.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te engelliler, Beykent Üniversitesi Rektörü Murat Ferman hakkında suç duyurusunda bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir grup engelli, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman hakkında, bir televizyon kanalında engellilere yönelik sarf ettiği ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep Adliye Sarayı önünde bir araya gelen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve beraberindekiler, Ferman hakkında suç duyurusunda bulunmak için hazırladıkları dilekçeyi başsavcılığa sundu.

Çelebi, gazetecilere, Prof. Dr. Murat Ferman'ın sözlerinin engelliler ve ailelerinde üzüntü yaşattığını ve topluma karşı engellileri küçük düşürdüğünü belirtti.

Söz konusu açıklamaya tepki gösterdiklerini aktaran Çelebi, bu nedenle konuyu adalete taşıdıklarını söyledi.

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