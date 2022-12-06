YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

06.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’dan Gaziantep’e seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Feci kazada 10 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda seyreden H.T. (56) idaresindeki 63 DF 414 plakalı Tofaş marka otomobil, önündeki M.Y. yönetimindeki 63 ADA 522 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Karayolunun 400. kilometresinde meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunan Yağmur Ecem T. (10) hayatını kaybetti. Feci kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan S.T. (52), ağır yaralandı. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 10 yaşındaki kızın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te annesi tarafından darbedilen çocuk tedavi altına alındıGaziantep'te annesi tarafından darbedilen çocuk tedavi altına alındı
Bolu'da kendiliğinden yetişen salep bitkisinin üretimi yaygınlaştırılacakBolu'da kendiliğinden yetişen salep bitkisinin üretimi yaygınlaştırılacak
Diyarbakır'da bir kişi elektrik direğinde ölü bulunduDiyarbakır'da bir kişi elektrik direğinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
kaza

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Aralık Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
12:26
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:41
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.