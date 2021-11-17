Gaziantep'te FETÖ sanığı eski adli tıp teknisyenine 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski adli tıp teknisyenine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Burak T. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



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