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Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

09.07.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında silahlı terör örgütü THKP-C propagandası yapmak ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, cezaevine teslim edildi.

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