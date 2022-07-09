Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında silahlı terör örgütü THKP-C propagandası yapmak ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, cezaevine teslim edildi.
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