Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında silahlı terör örgütü THKP-C propagandası yapmak ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, cezaevine teslim edildi.

