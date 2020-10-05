Gaziantep'te hayırsever Topçuoğlu ailesinden eğitim kampanyasına destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına Topçuoğlu ailesi 3 okul ile destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 32 derslikli Mavikent Anadolu Lisesi ve Spor Salonu, 32 derslikli Beykent Anadolu Lisesi ile 32 derslikli içerisinde 4 atölyesi bulunan 25 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine isim hakkı verilmesi ile ilgili protokol imzalandı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, kampanyaya diğer iller tarafından gıpta ile bakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e baktığımızda okulların, camilerin üzerinde mutlaka bir hayırseverimizin ismiyle karşılaşıyoruz. Topçuoğlu ailesinin şehre kazandırdığı eserleri ise gerek hastane gerek yüksekokul gerekse de okullar gibi pek çok yerde görüyoruz. Bugün de 100. yılda 100 hayırsever kampanyasına 3 okul ile destek veriyorlar. Okullar 32 derslikli ve atölyeleri var. Destekledikleri için ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah tez zamanda biz de 100 okulumuzu tamamlayıp Türkiye ve dünyada önemli bir projeyi taçlandırmış olacağız."